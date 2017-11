Presidenta Bachelet: “Un crecimiento de 3% no nos debe dejar conformes”

12:30 La Mandataria abordó el panorama económico durante su gobierno y el que vendrá para la futura administración. Dijo que las crisis económicas “pueden ser oportunidades de transformaciones con mirada de futuro y no de respuestas defensivas y conservadoras”.

En una columna escrita para Diario Financiero, la presidenta Michelle Bachelet abordó el crecimiento económico durante su mandato y las expectativas para el fin de su gobierno y los años venideros.

Bachelet planteó que “en lo más reciente hemos visto una progresiva mejora en el panorama económico global“ y planteó que “varios de nuestros socios comerciales han visto mejoras sustanciales en sus perspectivas de largo”.

“Impulsado por este mejor panorama global, estamos viendo señales claras de reactivación en nuestra economía“ dijo la Mandataria, quien también sostuvo que “vamos a entregar a la futura administración una economía en recuperación, libre de desequilibrios y con capacidad para retomar mayores niveles de crecimiento”.

Aún así, la Presidenta dijo que “queda mucho por mejorar en aspectos claves para nuestro desarrollo. Un crecimiento del 3% no nos debe dejar conformes. Estos niveles de crecimiento no son suficientes para poder generar los empleos de calidad que necesitamos, para poder seguir fortaleciendo la entrega de los bienes y servicios públicos con la cobertura y calidad que los chilenos merecen y exigen, ni para contar con los recursos para poder resguardar a los hogares que se ven afectados por períodos difíciles”.

“Hemos mostrado que con liderazgo y visión de país, las crisis económicas -que forman ya parte del paisaje normal de la economía global- pueden ser oportunidades de transformaciones con mirada de futuro y no de respuestas defensivas y conservadoras. Esa es precisamente la actitud moderna que necesitamos”, dijo Bachelet.