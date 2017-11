Corte de Apelaciones rechazó recurso de protección de Ricardo Rincón por la no inscripción de su candidatura

La Corte de Apelaciones rechazó el recurso que el diputado de la DC, Ricardo Rincón interpuso en contra de la directiva de la DC luego de que la candidata presidencial y senadora de su partido, Carolina Goic, decidió bajar su candidatura parlamentaria cuando presidía la colectividad.

La decisión de Goic se produjo luego de que la Junta Nacional de la DC en julio, decidió mantener la candidatura de Rincón, pese a que la candidata y entonces timonel de la Falange, Carolina Goic buscaba que el parlamentario no se presentara como carta al Congreso, debido a la denuncia de la ex pareja del diputado por violencia intrafamiliar en 2002.

Luego de la decisión de la instancia partidaria, Goic decidió reflexionar sobre su candidatura presidencial y al ratificar su candidatura, decidió revisar todas las postulaciones de la DC, facultad que posee el presidente del partido y optó por “bajar” a Rincón.

Tras ello, el parlamentario presentó el recurso de protección, que la Segunda Sala del tribunal del alzada determinó que “el recurso de autos ha perdido toda oportunidad, desde que no exista medida idónea que pudiera ser adoptada por esta Corte para revertir la situación del recurrente, atendido el tiempo transcurrido y la realidad e inminencia del proceso eleccionario aludido”.

Además la Corte de Apelaciones estipuló que no le era posible intervenir “en las decisiones legítimamente adoptadas dentro del seno de un partido político”.