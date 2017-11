Comando de Guillier y gesto de Lagos a Goic: “No nos puede molestar algo que no existe”

Desde el comando del senador por Antofagasta y candidato de “La Fuerza de la Mayoría”, Alejandro Guillier, desestimaron el gesto del ex presidente Ricardo Lagos a la candidatura de la abanderada de la DC, Carolina Goic, luego de que el ex Mandatario planteó que para la centroizquierda es importante mantener una alianza con la DC.

Osvaldo Correa, jefe de la campaña de Guillier, planteó que Lagos “no ha señalado posición” y que, desde esa perspectiva, “no nos puede molestar algo que no existe”, en alusión a un eventual apoyo del ex Presidente a la senadora por Magallanes.

Correa dijo además que Lagos “nos merece el mayor de los respetos” y que, en una eventual segunda vuelta, “va a manifestar su posición”.

“Nos interesa que se sume en un proceso de segunda vuelta. Es una tremenda figura, un personaje histórico de la centroizquierda y tenemos la certeza de que, en segunda vuelta, vamos a contar con él”.