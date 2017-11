Mónica Rincón le respondió a Chadwick: "No se preocupe, estoy en un buen momento"

La periodista Mónica Rincón respondió a los dichos del ex ministro de Sebastián Piñera, Andrés Chadwick , quien dijo que ella podría estar pasando por "un problema o un mal momento" debido a su tono ante el candidato de Chile Vamos en "Tolerancia Cero".

Durante la emisión de ayer del espacio político de Chilevisión y CNN Chile, la comunicadora y su compañero de canal Daniel Matamala le preguntaron al abanderado utilización de empresas “zombies”, cuestión que lo ofuscó.

El líder de la Fundación Avanza Chile y ex senador UDI se indignó y acusó “doble estándar total” de los periodistas y que hubo diferencias de trato entre los candidatos que fueron al espacio.

Rincón salió al paso de esto y señaló a LUN que "solo hice mi trabajo. No hay trato diferenciado a candidatos y así lo hemos dejado establecido en todos los programas anteriores. Creo que el periodista no tiene que buscar incomodar al poder, pero tampoco inhibirse si sabe que su pregunta lo hará. Y cuando no responden o no dan una información correcta, hay que insistir, por respeto al público".

Por los dichos de Chadwick, que fueron cuestionados en las redes sociales, la panelista afirmó que "quiero decirle que no se preocupe, que estoy en un buen momento. Solo haciendo mi trabajo de manera independiente".

Durante esta tarde, integrantes del Sindicato de CNN Chile y Chilevisión lanzaron una declaración pública donde defendieron al programa luego de los cuestionamientos de dirigentes de Chile Vamos.