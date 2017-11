Fundador de Ciudadanos: "Todos saben que estas elecciones son Piñera-Guillier"

El fundador de Ciudadanos, Juan José Santa Cruz, se refirió a las elecciones presidenciales de este domingo, afirmando que no es novedad que quienes pasarán a segunda vuelta son Sebastián Piñera y Alejandro Guillier.

"Yo creo que esto está hace rato definido, esta elección era Piñera-Guillier, todo lo demás era un ejercicio. Creo que nos vamos a entretener más con el cuatro y quinto lugar", dijo a Tele13 Radio

El ex militante de la DC sostuvo que "el tercer lugar creo que es Beatriz Sánchez y la sorpresa es José Antonio Kast. Kast y Marco Enríquez-Ominami pueden ser una sorpresa para Carolina Goic o un mal rato para Goic".

Santa Cruz también asumió que fue un "error" no llevar un candidato presidencial. "Creo que esta temporada no es la del centro político. Este es un mundo que no supo qué hacer y se quedó sin candidato. Por ejemplo, lo que pasó con nosotros Cuidadanos, si no tienes candidato, tienes un error serio".

Respecto a las parlamentarias, el fundador de Ciudadanos sostuvo que "nadie sabe". "Tiendo a entender que las encuestas son correctas, pero tengo mis dudas en las parlamentarias porque las encuestas pasan a tener 6% de margen de error, puede haber un factor sorpresa. Esta elección para los partidos nuevos va a ser muy dura por no tener financiamiento, por el nivel de desconocimiento, se les va a hacer difícil".