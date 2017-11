Sánchez y segunda vuelta: "Voy a liderar la decisión que se tome en todos los escenarios"

La candidata del Frente Amplio, Beatriz Sánchez, afirmó que liderará la decisión y el plan de acción que se tome después de la primera vuelta.

"No tengo ansiedad loca de definir escenario. Hoy dentro del Frente Amplio hay una discusión de escenarios y eso me parece sano. No voy adelantar nada hasta conocer los resultados", dijo a Tele13 Radio , agregando que "después lo que me propongo es que voy a liderar la decisión que se tome en todos los escenarios".

La periodista apuntó también a la candidatura de Alejandro Guillier.

"No me gusta la candidatura de la Nueva Mayoría, la falta de definiciones creo que es una decepción. Hay una decepción grande de la gente que votó por la Nueva Mayoría", dijo.

"Yo no sé muy bien qué propone la Nueva Mayoría con Alejandro Guillier. Y lo que proponemos desde el Frente Amplio es un país que gira hacia algo distinto. No tan distinto, pero sí en algunas áreas. Es sacar el negocio de algunos puntos de nuestras vidas donde no puede estar el negocio", sostuvo.