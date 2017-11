Goic y rol en eventual campaña de Guillier en segunda vuelta: “No voy a ser la generalísima”

11:03 La abanderada presidencial de la DC dijo que “no me parece que se de por cierto un resultado que no está asegurado”. Además sostuvo que la gratuidad en educación superior es el principal legado de Michelle Bachelet.

La candidata presidencial de la DC y senadora por Magallanes, Carolina Goic, definió a la gratuidad en la educación superior como el gran legado del segundo gobierno Michelle Bachelet.

“No hay duda de que quizás el principal legado es la gratuidad universitaria, que esperamos que se apruebe para el 60% y vamos a continuar gradualmente aumentándola. Y queremos poner el foco en la educación técnica” dijo la parlamentaria.

Goic además atacó a Piñera y Guillier, a quienes acusó de “soberbia” y dijo que “ninguna encuesta es capaz de anticipar lo que va a pasar el 19 de noviembre”.

Además, la candidata DC se refirió a informaciones relativas a que, desde el comando de Alejandro Guillier, la tendrían contemplada, en una eventual segunda vuelta, para jugar un rol primordial en la campaña del balotaje. “No voy a ser la generálisima. Vamos a pasar a segunda vuelta, no me parece que se de por cierto un resultado que no está asegurado” dijo.

“Estoy segura de que nuestra alternativa va a dar una sorpresa” planteó Goic.