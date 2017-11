Piñera a Guillier: “¿Qué te pasa Alejandro? Parece que la amargura y odiosidad del PC se tomó tu alma”

El ex presidente y candidato de Chile Vamos, Sebastián Piñera, emplazó a los candidatos Alejandro Guillier (La Fuerza de la Mayoria) y Carolina Goic (DC) y dijo que ambos “se han puesto tan odiosos y amargos, que no entieden que el país quiere justo lo contrario”.

Sobre el senador por Antofagasta, Piñera dijo que en sus últimas apariciones públicas, el abanderado oficialista “es otro Alejandro Guillier. ¿Qué te pasa Alejandro? Parece que el espíritu de amargura y odiosidad del Partido Comunista se ha tomado tu alma y por ese camino no vas a llegar a ninguna parte”.

El ex mandatario, además, abordó los apoyos que buscará en un eventual balotaje y, planteó que “quiero ser el presidente de la unidad” y sostuvo que convocará “a todos los hombres y mujeres de buena voluntad que quieran ser parte de los tiempos mejores”.

“Ahí están quienes siendo parte de nuestro sector están en candidaturas distintas, a quienes compartiendo nuestros valores no tienen candidato y ahí está Ciudadanos y, al centro del país, no el de los dirigentes, sino el de verdad, el de los chilenos y chilenas que tienen sentido común”.

Respecto de la discusión sobre el legado del gobierno de Michelle Bachelet, bandera que ha sido recogida por Marco Enríquez Ominami y, recientemente por Guillier, el ex Presidente dijo que “entre un legado de frustración y estancamiento, estoy seguro de que los chilenos vamos a elegir a los tiempos mejores“.

Piñera además se refirió a la discusión entre la DC y el comando de Guilllier por el guiño de Ricardo Lagos a la candidatura de la senadora por Magallanes. "Me parece una paradoja que los mismos que hace unos meses atrás lo humillaron, hoy se peleen su apoyo".