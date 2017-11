Piñera dijo que gobierno transformó inauguración de hospital en “acto de proselitismo político”

El candidato de Chile Vamos, Sebastián Piñera, calificó como un acto de proselitismo electoral, la inauguración del hospital Exequiel Gonzalez Cortés, en el que participará la presidenta Michelle Bachelet, quien coincidirá con el candidato de La Fuerza de la Mayoría, Alejandro Guillier.

Piñera dijo que “muy temprano me llamó mi hija, Cecilia Piñera, que está en un seminari fuera de Chile, que recién le habían avisado que se inauguraba el hospital Exequiel González Cortés, que planificamos, financiamos e inciamos la construcción”.

“Es un hospital para niños, debería ser un momento de alegría, de unidad. Lamento que el gobierno en vez de hacer una fiesta de unidad, se las haya arreglado para que sea un acto de proselitismo electoral” dijo el abanderado de Chile Vamos.

El candidato de Chile Vamos se refirió además a la acusación de intervencionismo en La Araucanía realizada ayer por parlamentarios de oposición.

“Qué tiene que hacer un funcionario de la Conadi en organizar el acarreo de personas para una elección. Hoy parlamentarios de Chile Vamos presentan un recurso ante la Contraloría porque la respuesta del gobierno fue vergonzosa, no se arrugan… ni se ponen amarillos” dijo el ex Mandatario.

Piñera, además dijo que el gobierno orquesta una “campaña del terror” en su contra y planteó que “qué pena que asusten a los chilenos con mentiras, diciendo que vamos a acabar con la gratuidad, los beneficios sociales, que vamos a echar a los funcionarios públicos. Nada de eso es verdad. Paren de mentir”.