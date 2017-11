Goic: "Guillier y Piñera se parecen cada vez más en su discurso y las descalificaciones"

Desde Lo Valledor, la candidata presidencial de la DC Carolina Goic, habló sobre las declaraciones del candidato por la Fuerza de Mayoría Alejandro Guillier, quien confesó que "nunca esperó el respaldo de Ricardo Lagos" y que era mucho mejor no tenerlo para "marcar una nueva época" de renovación del país.

"Me llama la atención que los planteamientos de Lagos sean por su votación, si vota A o B. Ese no es el punto, jamás se me ocurriría preguntarle por quién votaría en la urna secreta. Pero no hay comentarios sobre el tema de fondo que él pone sobre la mesa: la ética en política", comentó la candidata de la DC, quien puso ese argumento como eje central de su campaña.

En ese contexto, Goic agregó que lo potente del mensaje que plantea el expresidente Lagos tiene relación con "hacer las cosas bien en la política" y aprender de las lecciones.

"Sobre eso hay que centrar el debate, además en estos días donde hemos escuchado tanto a Guillier y Piñera cayendo en la descalificación y en la polarización en un discurso donde se asimilan cada vez más (...) son cada vez más parecidos en términos de debate y de descalificaciones", sostuvo.

En relación a la postura de la DC en caso de ir a un posible balotaje tras las elecciones, la candidata de la DC precisó que su rol ha sido levantar al partido como una alternativa "seria y responsable".

"Buscamos ser una alternativa, la polarización entre derecha y izquierda. Mucha gente quiere cambios, con diálogos, ese es nuestro rol, re articular una mayoría para hacer frente a Sebastián Piñera", dijo.