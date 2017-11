Piñera pidió que Bachelet visite a la familia Luchsinger Mackay

11:52 El abanderado de Chile Vamos se refirió a la vista de la Mandataria a La Araucanía. Además solicitó que el Ejecutivo “corrija, enmienda, reflexione. No puede seguir interviniendo”.

El candidato presidencial de Chile Vamos y ex Presidente, Sebastián Piñera, se refirió al viaje que la presidenta Michelle Bachelet realizará esta jornada a La Araucanía y le pidió “un gesto de unidad”.

“Me parece muy bien que la Presidenta vaya a La Araucanía, pero le pediría que como un gesto de unidad visitara a la familia Luchsinger Mackay y a las víctimas de la violencia y el terrorismo que tenemos desatado en la región”.

Sobre la respuesta del gobierno, que descartó las acusaciones de intervencionismo provenientes desde su conglomerado, Piñera dijo que “me quedo con las palabras del ex intendente Huenchumilla, que dijo que el intervencionismo era descabellado, desvergonzado y creo que el gobierno nunca debe olvidarse que está para gobernar para todos los chilenos”.

“Le pido al gobierno que corrija, enmienda, reflexione. No puede seguir interviniendo, algunos candidatos de la Nueva Mayoría se han quejado amargamente”, dijo el abanderado opositor.