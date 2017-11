Cecilia Morel aclaró cómo fue que Piñera asistió a un concierto de The Beatles en medio de intenso troleo

The Beatles es a esta hora el tema más comentado del país. La razón: el candidato presidencial de Chile Vamos, Sebastián Piñera, dijo en una entrevista que el mejor concierto al que ha ido en su vida fue uno de la banda de Liverpool.

Pero los tiempos no cuadran, dijo la policía tuitera, que de inmediato sacó memes y cuentas, y notó que el ex Presidente tenía 17 años cuando The Beatles hizo un concierto por última vez en 1966, en California; antes de despedirse para siempre en 1969, cuando tocaron en en la azotea de un edificio de Apple Records.

Entonces, ¿asistió Piñera a un concierto de ellos cuando era escolar? sí. Al menos así lo confirmó su esposa, Cecilia Morel: Él vivió en EE.UU. porque su papá era embajador ante las Naciones Unidas, también vivió en Bélgica y, a veces, viajaban solos los hermanos (...) en uno de esos años, porque no sé exacta la fecha, no te podría decir la fecha, fueron a ver a los Beatles y tuvieron la suerte. Era el momento en que estaban despegando, o sea, eran muy famosos pero todavía era posible asistir económicamente", contó en radio ADN.

Hay que recordar que en 1950 vivió en Estados Unidos, porque su padre fue nombrado representante de la primera oficina en el extranjero de la Corporación de Fomento (Corfo); luego, en 1964 fue nombrado embajador en Bélgica y en 1967 su padre asumió la sede diplomática en las Naciones Unidas (EE.UU), ese año él volvió a Chile.

