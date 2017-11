Polémica por sostenedor de colegio que repartió panfleto llamando a votar por la oposición

Una polémica se desató esta jornada, luego de que la diputada Camila Vallejo (PC), denunció que un sostenedor de un colegio en Puente Alto (Colegio Polivalente El Alborada), utilizó su cargo para invitar a votar, en un panfleto, por los candidatos de la oposición, utilizando como argumento la reforma educacional.

En un mensaje que la parlamentaria subió a la red social, Hernán Saldaña solicita ir a votar “junto a todos los adultos de tu grupo familiar” y pide elegir a Sebastián Piñera como Presidente, a Leopoldo Pérez (RN) como diputado y a Catalina Klein (RN) para el cargo de consejera regional.

“¿Quieres recuperar el derecho a elegir donde se eduquen tus hijos e hijas? ¿Quieres que en Chile exista libertad de educación y que ésta no la monopolice el gobierno de turno? ¿Quieres que tu hijo o hija dejen de ser discriminados por el gobierno?, son algunas de las preguntas que Saldaña plantea en su panfleto, donde agrega que “los candidatos de Chile Vamos apoyan la educación particular subvencionada”.

“Lo más grave, no es que el Señor Saldaña utilice su poder como dueño del colegio para llamar a la comunidad a votar por Sebastián Piñera, sino la sarta de mentiras que escribe para confundir y engañar a los apoderados” dijo Vallejo en Twitter.

En declaraciones a radio Cooperativa, Saldaña dijo que “quiero dejar muy en claro que esto lo estoy haciendo a título personal, es una invitación como persona natural a votar por ciertos candidatos. No estoy hablando como sostenedor” dijo.

Además el autor del polémico mensaje sostuvo que no tiene militancia política y que el panfleto fue repartido el martes por la tarde.

