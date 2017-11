ME-O en el cierre de su campaña: "Voy por ti Sebastián Piñera, no te tengo miedo"

Este jueves el candidato presidencial del PRO, Marco Enríquez-Ominami, cerró su campaña con un mensaje directo hacia el postulante de Chile Vamos, Sebastián Piñera.

El ex diputado PS realizó un recorrido por Santiago, Cerro Navia, La Florida, Maipú y Puente Alto, el que fue seguido en una transmisión por Facebook. Su último discurso lo dio en la sede de su comando en Providencia, donde estuvo acompañado por su esposa, Karen Doggenweiler y su hija.

"Yo no vine a jugar, no vine a pasar exámenes, me sometí a todos (…). Hoy Sebastián (Piñera) voy por ti; mi tarea es proteger a los más pobres, basta de tus mentiras. Alejandro (Guillier), Carolina (Goic) y Beatriz (Sánchez), los necesito esta noche. Voy por ti Sebastián, no te tengo miedo. Voy a proteger a los chilenos porque yo no tengo miedo", expresó el candidato.

Sobre el abanderado de centroderecha, ME-O afirmó que "nací en cuna de privilegios y fui exiliado, y aún siendo exiliado, hijo de madre soltera, fui más privilegiado que muchos chilenos. Pero tú naciste y te criaste en cuna de oro, y fomentaste la desigualdad y el clasismo y yo no voy a permitir que vuelvas a gobernar. Yo soy tu freno y tu límite y a ti chileno te quiero pedir ayuda para que ganemos, llamo a la unidad de todos".