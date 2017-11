Director del CEP: "Hay una pequeña probabilidad que Piñera gane en primera vuelta"

El director del Centro de Estudios Públicos (CEP), Harald Beyer, se refirió a las elecciones del domingo, afirmando que existe una "pequeña probabilidad" que el candidato de Chile Vamos, Sebastián Piñera, gane en primera vuelta.

"Creo que la elección está decidida hace tiempo y no hay nada que haya movido las agujas. Va a haber segunda vuelta, pero hay una pequeña probabilidad de que Piñera pueda ganar en primera vuelta. La diferencia va a estar en los 20 puntos. Va a ser un escenario preciso a la primera vuelta del 2013. Piñera va a estar en torno al 25", dijo a Tele13 Radio

El ex ministro comentó que "es difícil que Kast salga cuarto, la pelea es entre ME-O y Goic. No sé si eso será tan importante. No veo espacio para que existan grandes negociaciones de segunda vuelta".

El director del CEP estimó que votarán entre 6,2 y 7,1 millones de personas. "Hay gente que vota siempre, que es en torno a 5 millones, el resto se va moviendo. La derecha está más movilizada", dijo.

Para Beyer "no es tan grave que vaya a votar poca gente. Los no votantes son parecidos a los votantes, ven que no se les va la vida en ésto, hay una cierta indiferencia".

El directivo explicó que esta apatía se debe a que la ciudadanía "se ha divorciado de la política". Hace 30 años la identificación con partidos políticos era de 80%, hoy es de 25%. La gente no siente que la política cambie tanto sus vidas como hace 30 años atrás".