La Presidenta va a votar: "Es una elección que tiene a mucha gente estresada"

La Presidenta Michelle Bachelet habló con CNN y CHV previo a votar en el colegio Teresiano de Ossó en La Reina cerca de las 10:00, donde dijo que está muy entusiasmada por la jornada.

Sin embargo, reconoció que existe un ambiente estresado por las elecciones. "Creo que no es bueno descalificar", dijo sobre los últimos días de los candidatos, "pero bueno, yo sé que es una elección que tiene a gente muy estresada con el cambio a la ley electoral y eso genera muchas veces palabras que sacan palabras".

La mandataria fue recibida entre aplausos en el colegio y se sacó varias fotos antes de emitir su voto.

En su punto de prensa después de votar, reiteró su llamado a votar, valoró que los chilenos en el extranjero puedan votar por primera vez por Presidente y criticó nuevamente el tono de algunos candidatos.

"Yo jamás he descalificado a nadie y no lo voy a hacer tampoco. Yo puedo tener una opinión sobre distintas personas, pero no las voy a descalificar", dijo y agregó que espera que se escuchen más propuestas de cara a la segunda vuelta.

Consultada sobre cómo seguirá su legado, afirmó que "el legado lo defienden los ciudadanos y el parlamento".

Después de sufragar, aseguró que se irá a su casa a preparar el almuerzo y luego de eso se trasladará a La Moneda.