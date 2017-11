ME-O: "Pedimos una oportunidad"

Marco Enríquez-Ominami ya fue a votar en el liceo Carmela Carvajal y a su salida, pidió a los chilenos que le den "una oportunidad" a su opción.

"No hay voz más inteligente que la voz del pueblo, los escucharé con animo republicano (...) amo mi o país, he luchado por estar acá, les pedimos la oportunidad", dijo asegurando que lo que se elige hoy es "avanzar o retroceder. ¡Que viva Chile, ponte de pie y vayan a votar!", cerró.

Más temprano, ME-O se refirió al anuncio de Alejandro Guillier, quien dijo que a su vida política le queda 4 años, ya sea como Presidente o terminando su tiempo como senador.

Al respecto, Marco Enríquez-Ominami sostuvo que "él es una buena persona y es una mala noticia que se retire de la política".

Asimismo, pronosticando un triunfo y diciendo que "voy mejor que en 2009"; sostuvo que "llamaré yo mismo a (Ricardo) Lagos y a Guillier para que me ayuden en unidad. Si no me responden el teléfono, les mandaré un tuit abierto", sostuvo antes de entrar al Liceo Carmela Carvajal a votar.