Votantes en Australia: "Es excelente que nos reconozcan que somos chilenos"

Con mucho entusiasmo y organización, se desarrolló la votación de chilenos en Melbourne, Australia, donde Alejandro Guillier se impuso por un voto sobre Beatriz Sánchez. En tercer lugar quedó Sebastián Piñera,

"En Melbourne debe haber un número cercano a 5 mil chilenos, pero solo 650 notificaron su cambio de domicilio electoral y son los que están habilitados para votar", explicó Jorge Valdés, presidente Junta Electoral.

Iván Pincheira, que vive en el país desde 1975, contó a Soychile.cl que "no voté en las primeras y esta es primera vez que voto. Esto es algo increíble porque yo llegué a este país hace muchos años. Me gustaría que mi país pudiera tener un estándar como este país. Tenemos la posibilidad de expresar nuestras ideas, estoy muy contento. Uno no puede olvidarse de las raíces, es imposible y que hayan logrado autorizar que los chilenos que vivimos en el extranjero a que podamos votar es súper importante porque podemos aportar con un granito de arena para que el nuevo presidente que tenga los ideales que uno tiene y haga un trabajo excelente".

Patricio León, que lleva 42 años viviendo en Australia, manifestó que "es excelente que nos reconozcan que somos chilenos. Yo me siento chileno, aunque viva más de 40 años aquí. Ahora no podía perderme esta oportunidad, aunque me hayan operado hace 60 horas del corazón (fue operado el jueves)".

Guillier 138

Sánchez 137

Piñera 99

MEO 24

Kast 21

Goic 19

Navarro 5

Artés 1

Nulos 5

Blanco 2

Total 451