Piñera dobló mal uno de los votos y requirió ayuda de la mesa

A eso de las 10.30 horas el ex presidente y candidato de Chile Vamos, Sebastián Piñera concurrió a la Escuela República de Alemania en la comuna de Santiago para sufragar

Durante de la votación, se vivió un sorpresivo momento, luego de que el abanderado opositor se complicó con el doblez de uno de los votos, el que fue solucionado por uno de los miembros de la mesa.

El ex Mandatario sufraga en el distrito 10, donde hay 45 candidatos a diputado.

Tras la anécdota, Piñera depositó sus votos en las urnas y se dirigió a realizar un punto de prensa.



make action GIFs like this at MakeaGif