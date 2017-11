Vocalista de Ases Falsos llamó a no votar y el guitarrista de Dënver le respondió

El viernes el vocalista de los Ases Falsos, Cristóbal Briceño, publicó una extensa carta explicando y motivando a sus seguidores a no votar y calificando la educación cívica como adoctrinamiento.

En su carta hubo personas a favor, pero sobre todo en contra de su posición, pero el fuego amigo más duro provino del guitarrista de la banda Dënver, Milton Mahan, quien le respondió también con una carta en la red social.

Briceño expuso que los votos actúan como un “truco que valida la dominación y el abuso sistemático” (...) "más de doscientos años de sufragio casi ininterrumpido y los representantes de este país siempre han sido de familias amigas! Lo que me recuerda, no te dejes intimidar cuando te amenacen de anti-democrático. Esto no es una democracia. Técnicamente, es una plutocracia (...) ¿por qué estoy votando? ¿porque creo honradamente en el sistema electoral, o porque si no lo hago se me hará sentir culpable? ¿lo hago de corazón, o porque fui educado para ello? MUESTRA TU PROPIA MADERA. Reflexiono y me descarto. ¡Chao!”, escribió.

Mahan, respondió: “No puedo callar una vez leído lo escrito por mi colega Cristóbal Briceño, quien va por la vida adoctrinando, en un tono mesiánico que no puede no dejarme aún más perplejo (...)siendo un posible portavoz para muchos jóvenes, ¿cuántos jóvenes se tomarán en serio una más de las payasadas de mi colega? Digo jóvenes porque sabemos que es a quienes desea influenciar, a quienes intenta legar su ideología para cuando él ya no esté”.

"Digamos que el texto de mi colega consigue lo que él andaba buscando; una reflexión tan generalizada que logra mover a tantos jóvenes a la abstención que la extrema derecha sale fortalecida de esto. No quiero ni imaginar ese escenario, porque aunque es muy dulce el pensamiento de no querer sentirse parte de esta podredumbre lo somos, ahora mismo dando mi opinión por esta red social lo soy y lo asumo no sin algo de vergüenza (...) Al menos yo voy a votar para que el amigo extranjero se pueda sentir más seguro y acogido en este país, suceda eso o no, dejaré caer la papeleta con toda la ilusión pensando en que hay que defender todo lo que costó sacar adelante las tres causales del aborto y anhelando a que avanzaremos".

"Este domingo es el momento de decir que las cosas están mal y tenemos dos opciones o nos hacemos oír y nos planificamos como sociedad, o nos quedamos en la comodidad burguesa de nuestras redes alardeando que todos lo hacen más mal de lo que podríamos hacerlo nosotros”, cerró.