ME-O obtuvo menos de la mitad de votos que en 2013 y llamó a votar por Guillier

Malos resultados obtuvo el candidato presidencial del PRO, Marco Enríquez-Ominami, pues su nueva carrera a La Moneda culminó con menos de la mitad de los votos que obtuvo en 2013.

Con 90,4% de las mesas escrutadas, el Servel comunicó que ME-O obtuvo 339.633, contra los 723.542 que obtuvo en 2013.

Esta noche salió a reconocer su derrota.

"Anuncio que votaré por Alejandro Guillier, y llamo a votar por Alejandro Guillier para derrotar a Sebastián Piñera", expresó el abanderado, en una conferencia de prensa en donde estuvo rodeado de su familia y sus colaboradores.

El ex diputado PS tuiteó y reforzó su mensaje de respaldo al senador de La Fuerza de la Mayoría. "La centroizquierda ya tiene un ganador, felicitaciones a Guillier. Transparento que votaré por él en segunda vuelta, y me pongo a su disposición. Soy un soldado, un soldado que no le tiene miedo a Marco Enríquez-Ominami", expresó.