Daniella Chávez recibió regalos y declaraciones de amor siendo vocal de mesa

La conejita Playboy Daniella Chávez cumplió con su deber cívico ayer y fue vocal de mesa del colegio Leonardo da Vinci en Las Condes. Allí recibió regalos e incluso un admirador le dedicó un voto escribiéndole "Dani, te amo".

"Jamás se me pasó por la cabeza no venir", dijo pese a que se enteró el viernes de que había sido designada para ese rol el que según dijo a LUN , terminó siendo entretenido. "Claro que me gustaría estar tomando sol en la piscina, pero no", dijo tajante, mientras por sus redes sociales llamaba a votar.

De esta forma, criticó que el futbolista Esteban Paredes no fuera a cumplir su deber de vocal a Maipú. "Las personas públicas comoo él y yo, debemos dar el ejemplo", dijo la conejita.

En efecto y según radio ADN , Paredes habría estado alojando en las Termas de Jahuel y según un auditor, otro pasajero lo encaró por no ir a cumplir su rol ciudadano.