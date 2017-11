Natalia Compagnon podrá salir del país y su abogado rechaza juicio abreviado

Natalia Compagnon, la nuera de la Presidenta Michelle Bachelet, fue autorizada a salir del país a fin de año.

El Tribunal de Garantía de Rancagua aceptó que viaje a Argentina entre el 1 y 23 de diciembre por motivos laborales. Lo hizo en el marco de la audiencia de preparación de juicio oral del caso Caval , donde el fiscal Sergio Moya solicitará varios juicios abreviados. No obstante, el abogado defensor de Compagnon, Antonio Garafulic descartó que su representada vaya a negociar esa posibilidad: "Estimo que mi representada es inocente y voy a defenderlo en un juicio oral. No, juicio abreviado no, está descartado, dijo". Hay que recordar que para acceder a ese tipo de juicios, el imputado debe reconocer como ciertos los antecedentes de la investigación.El fiscal Moya contó que la Fiscalía se opuso a que Compagnon saliera del país porque como están pidiendo cuatro años de pena para ella, "cualquier persona se vería entre comillas tentado a no comparecer" al juicio.