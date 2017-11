Jefe programático de Sánchez aseguró que plan de Guillier no es suficiente para ganarle a Piñera

El economista y jefe programático de Beatriz Sánchez, Nicolás Grau, afirmó que el programa de Alejandro Guillier no es suficiente para ganarle a Sebastián Piñera en segunda vuelta y que para generar el apoyo de los votantes de Frente Amplio debe tener propuestas concretas.

En conversación con radio Universo , sostuvo que “las personas son dueñas de sus votos. Hicimos una campaña súper clara en términos de contenido. Si Guillier quiere acercarse a ese electorado es súper simple qué cosas tiene que hacer. Hablamos de una serie de cambios en derechos sociales, salud, no más afp, asamblea constituyente, un seguro universal de salud, ahí hay cambios muy relevantes, (también) está el impuesto a los súper ricos. No es un concurso de simpatía, es un programa muy claro. Somos muy respetuosos de los votantes y asumimos que si sacamos esos votos es porque esos votantes se convencieron con algunas de esas ideas”. Y agregó: "No vamos a ser parte de un nuevo gobierno y no vamos a discutir cargos. Lo que vamos a hacer es posicionar las ideas por las que votaron nuestros votantes”.

Grau también sostuvo que los 20 diputados que obtuvieron "no es tanto de 150", pero que sin duda son un gran avance porque quiere decir que "FA ya es una actor relevante en la política chilena. Partimos bien y eso es lo que nos tiene más contentos”.