Frente Amplio se fijó el 29 de noviembre como plazo para definir apoyo en segunda vuelta

De acuerdo con información de radio Cooperativa, el Frente Amplio, tras una reunión que encabezó la ex abanderada presidencial de la colectividad, Beatriz Sánchez, se puso como plazo el día 29 de noviembre, para decidir si respaldará al candidato oficialista, Alejandro Guillier, en la segunda vuelta.

Sánchez, obtuvo el 20,27% de la votación en la elección presidencial y, la coalición que la respaldó, además, logró elegir a 20 diputados y un senador.

Tras la cita, la ex candidata presidencial dijo que el Frente Amplio rompió "lo que estaba pasando en política en Chile. Hoy el mapa político chileno, por el Frente Amplio, es distinto".

La ex abanderada del FA dijo que la decisión sobre el apoyo para el balotaje "es una conversación de car a la ciudadanía, como lo anuncié desde un principio, eso no se va a hacer entre cuatro paredes. Queremos una conversación amplia, no solamente con las personas que pertenecen a las orgánicas del FA, sino a los que se consideran, como yo, independientes frenteamplistas".

Sánchez además reiteró su concepto sobre el candidato de la oposición y dijo que "Para nosotros, si hay un retroceso, es Sebastián Piñera. Creo que Sebastián Piñera le hace mal a Chile. Es algo que dije ayer, pero que decía hace un mes, hace dos e incluso antes de que fuera candidata presidencial".