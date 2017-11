[VIDEO] Joven que protagonizó insólito momento en las elecciones: "La urna me llamó"

Su acción impactó en medio de estas últimas elecciones presidenciales, parlamentaria y de consejeros regionales. Un joven, sin razón alguna, trató de llevarse una urna llena de votos desde el Estadio Nacional, en un hecho que fue captado en vivo por una cámara de televisión.

"Debo dejar las drogas", dijo el individuo, ante la mirada atónita de la reportera de TVN, Carla Zunino. La identidad del muchacho era un misterio e incluso llevo a que algunos lo confundieran con un militante del Frente Amplio

Lo cierto es que se trata de Leftaro Zebrak, un joven que protagoniza delirantes videos en el canal de Youtube Otrofoco , quien explicó al portal Pousta que se sintió atraído ante la presencia de las cámaras.

"O sea yo voté y cuando me iba, veo un séquito de seres disfrazados de superhéroes, que estaban intentando al parecer ser enfocados por la cámara. Me acerqué encandilado por el brillo de sus trajes. Y todo decantó en lo que todo Chile vio", expresó.

Por su frase sobre las drogas, Zebrak expresó que "yo estaba bajo la influencia de estupefacientes. Básicamente fue como ese pasaje de 'El Extranjero' cuando el personaje va caminando solo por la playa y de repente se echa a otro hueón. Fue como eso".

El joven afirmó que ni él mismo puede aclarar si se trata de un acto de protesta o no. "Te puedo decir que la urna me llamó. Es que me pareció muy extraño que fuera un tupper (caja plástica), es como que solo en Chile", señaló.

Por las consecuencias de su acto, Leftaro expresó que "yo me fui pensando 'lo hice de nuevo viejita'. Riéndome solo. De la situación, de las instituciones. De todo. Pasé al supermercado a comprar comida y no tengo datos móviles entonces me demoré en cachar, así que cuando llegué fue bien de golpe todo".