Gabriel Boric sufrió un accidente y terminó con una fractura en su clavícula

El diputado del Movimiento Autonomista, Gabriel Boric, sufrió un complicado accidente en su hombro derecho, el que terminó en una fractura en su clavícula que lo obligará a operarse.

A través de su cuenta de Twitter, el diputado reelecto por la Región de Magallanes afirmó que la lesión ocurrió el sábado antes de las elecciones, por lo que tuvo que soportarla durante las 24 horas del proceso.

"Traté de aguantarlo para todo lo que venía pero hoy me confirmaron que era fractura de clavícula fea y que me tenía que operar, por lo que no podré ir al Congreso esta semana", expresó.

Boric logró mantener su escaño en la Cámara con el 32,83% de los votos. Los otros elegidos por el distrito 28 fueron la UDI Sandra Amar (12,07%) y el independiente radical Karim Bianchi (7,38%).