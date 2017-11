15 partidos políticos no podrían seguir existiendo tras las elecciones

10:26 Esto, porque no cumplieron con los requisitos de la ley, como haber obtenido al menos 3% de las preferencias en las votaciones de diputados. Para seguir existiendo, podrían fusionarse.

Por efectos de la Ley 20.914 sobre fortalecimiento de las colectividades políticas, 15 de los 26 partidos que hay en Chile, dejarían de existir, pues sus resultados en las elecciones pasadas no arrojaron los mínimos que les exige la norma.Particularmente no cumplieron con tener al menos 3% de las preferencias en la votación de diputados en al menos ocho regiones o tres contiguas.Según las estadísticas preliminares del Servel, los partidos que desaparecerían serían:- Izquierda Ciudadana-Partido de los trabajadores revolucionarios-Ecologista verde-Partido Regionalista Independiente (PRI)-MAS-Democracia Regional Patagónica-Todos-País-Partido Liberal-Partido Igualdad-Amplitud-Poder-Partido Progresista (PRO)-Ciudadanos-Unión PatrióticaPara no disolverse, consigna El Mercurio , podrían fusionarse antes de que el Servel los anule. La otra opción es que vuelvan a intentar su constitución acreditando mínimo 500 electores o 0,25% del padrón de la última elección de diputados en ocho regiones o tres contiguas.