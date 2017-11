Bachelet: "Hay que ponerse de acuerdo entre quienes tienen responsabilidades políticas y enfrentar las diferencias para avanzar"

Durante una visita al Servicio de Atención Primaria de Urgencia de Alta Resolutividad (SAR), en La Pincoya y luego de reunirse con el candidato del oficialismo, Alejandro Guillier, la presidenta Michelle Bachelet, se refirió a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

"Lo que necesitamos es seguir avanzando, porque esto no puede quedar aquí. Los ciudadanos han dicho con su voto que quieren que sigan avanzando las transformaciones", dijo Bachelet, quien además planteó que "no se pueden detener los cambios. No da lo mismo quien gobierne".

La Mandataria dijo además que "hay que ponerse de acuerdo entre quienes tienen responsabilidades públicas y enfrentar sus diferencias para avanzar. En política uno se debe a las personas".

"Estamos a menos de un mes de la segunda vuelta presidencial. Las opciones están abiertas y son ustedes quienes pueden decidir cuál es el camino que queremos", dijo la gobernante.