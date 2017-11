Erika Olivera comparó proyecto de Guillier con Venezuela

La diputada electa por el distrito 9 y ex maratonista, Erika Olivera, comparó el proyecto político del abanderado del oficialismo, Alejandro Guillier, con la Venezuela de Nicolás Maduro.

En conversación con Ahora Noticias Matinal de Mega, la ex deportista, quien milita en Renovación Nacional, se refirió al trabajo de cara a la segunda vuelta.

“Durante estas cuatro semanas que quedan esperamos que todos salgamos a la calle y entreguemos el mensaje. Entreguemos el mensaje de quitarle el miedo a la gente, porque hoy lo que provoca el otro sector, precisamente es el temor. A mí no me gustaría tener un país como Venezuela. Y lo digo sinceramente, no me gustaría que mis hijos vieran una realidad como la que vemos a través de los medios, lo que están viviendo millones de venezolanos”.

Consultada sobre si cree que el proyecto de Guillier es similar al de Maduro en Venezuela, la diputada electa dijo que “es lo que veo para el futuro de nuestro país si seguimos así. Lo más probable es que vayamos hacia allá y eso es lo que yo como persona de esta sociedad libre no quiero para mi país, no quiero eso para Chile”.