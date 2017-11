El “Compadre Moncho” se la devolvió con todo al “Chino” Ríos tras críticas a Guillier

16:24 Adriano Castillo respondió por Twitter, luego de que el ex tenista dijo que lo único que le faltaba es "que ahora salga Presidente de Chile un periodista".

Ayer el ex tenista Marcelo Rios escribió en Twitter que “lo único que me faltaba… que ahora salga presidente de Chile un periodista. Me estay hueviando”.

El comentario no fue bien recibido por los usuarios de la red social, quienes criticaron los dichos de Ríos, al punto que el ex deportista volvió a escribir en la red, para acusar “cero tolerancia” a sus opiniones.

Hoy, el actor Adriano Castillo, quien interpreta al popular “Compadre Moncho” le respondió por la misma red social y le recordó el voto de los chilenos en el exterior.

“No te preocupes Marcelo. Gracias a las gestiones de este gobierno podrás votar y hacer presente tu opinión desde EE.UU. Algo con lo que tu candidato no estaba del todo convencido, pero bueno, así es la democracia. Saludos” escribió Castillo en la red.