Andrés Zaldívar es investigado por tráfico de migrantes y cohecho

08:25 El presidente del Senado reconoció que tuvo contacto con el empresario imputado Álvaro Jofré Cabezas, pero "no he estado cohechando nunca a nadie, a nadie le he ofrecido plata ni le he cobrado plata".

El presidente del Senado, Andrés Zaldívar, está siendo investigado en calidad de imputado en un caso de cohecho y tráfico de migrantes.

La Fiscalía Centro Norte investiga el vínculo del parlamentario con el empresario Álvaro Jofré Cabezas, quien ingresó con 32 ciudadanos chinos a Chile entre el 7 de junio y el 12 de julio con visa de turista.

Según el oficio del fiscal Marcelo Cabezas, el imputado manifestó a las autoridades migratorias "que son sus invitados y proveedores y que se alojarán en el Hotel Plaza San Francisco".

Según consignó La Tercera , tras la primera interceptación del teléfono de Jofré el Ministerio Público decidió ampliarla a otros números telefónicos a raíz del tenor de las conversaciones y porque "además, se jactaba de tener amistad con gente del gobierno".

El empresario se contactó así con Rodrigo Sandoval, ex jefe nacional del Departamento de Extranjería, y Diego Rivera López, primer secretario del Departamento de Extranjería. También con Zaldívar, quien "en al menos en tres ocasiones le indica que se ha contactado con Carlos Appelgreen Balbontin", director general de Asuntos Consulares e Inmigración, para que revisara la situación de las visas gestionadas por el imputado.

Jofré descartó las acusaciones y rechazó haber cometido delitos. "Pertenezco a la agencia China Chile Connection, llevamos mucho tiempo en la gestión de inversionistas chinos que llegan a Chile. Han llegado a invertir desde un centro comercial hasta la exportación de cerezas y vinos".

Sobre las conversaciones con Zaldívar, sostuvo que "lo que hago es decir, senador quiero hacerle una consulta ¿a quién le puedo preguntar por las visas, quien es la persona idónea? Yo hice una consulta por Ley de Transparencia y me dan una respuesta estúpidamente correcta: 'estamos en el tiempo para darle una respuesta'. ¿Usted cree que un empresario chino va a estar cinco meses esperando que le den las visas?".

Por su parte, el parlamentario reconoció haber tenido contacto con Jofré para consultar "una importación para efectos de la campaña. Se trató de unas bolsas", enfatizando que "yo no he estado cohechando nunca a nadie, a nadie le he ofrecido plata ni le he cobrado plata".

"No he aprobado ninguna visa. Lo que sí, es que él me planteó que tenía problemas con unas visas en Shanghai, a lo cual le planteé que viera ese tema en la Cancillería", recalcó.