Provoste y derrota de Goic: “La animaron en el camino propio y después no la acompañaron ni a la feria”

08:56 La diputada por Atacama y senadora electa por la región, abordó las palabras de la ex abanderada presidencial de la DC y ex presidenta del partido, quien acusó deslealtad para su candidatura. También se refirió al rol que cumplirá en el comando de Guillier.

La diputada por Atacama y, senadora electa por la región, Yasna Provoste, se refirió en entrevista con Tele13 Radio a la crisis al interior de la DC, luego de la derrota de Carolina Goic y de los magros resultados en las parlamentarias.

Sobre los dichos de la ex abanderada y ex presidenta DC, quien acusó deslealtad en sus filas para explicar en parte su bajo rendimiento en las presidenciales, Provoste dijo que “sin duda (hubo deslealtad). “Hubo militantes que la animaron en el camino propio y que ella pidió que fueran candidatos y no la apoyaron” dijo la parlamentaria”.

“La animaron en este camino y después no la acompañaron ni a la feria“ dijo Provoste, quien además planteó que Goic tuvo una votación similar a la que obtuvo el partido en las parlamentarias en Atacama, Coquimbo y Magallanes. “La autocrítica es que hubo un discurso que no caló en la ciudadanía”.

La nueva senadora por Atacama dijo que “la ciudadanía premió la unidad y castigó un hecho de romper con esta larga tradición que hemos estado construyendo hace 30 años”.

En la charla radial, Provoste ademas se refirió al rol que cumplirá en el comando de Guillier, donde asumirá en la coordinación general de la campaña.

“Nos parece importante que se incorporen propuestas de Caroina (Goic) de Beatriz (Sánchez), creo que tenemos que representar los anhelos de la comunidad, esta votación dio cuenta de aquello” dijo Provoste.