[VIDEO] Cecilia Morel explicó y disculpó a Piñera por el empujón después de votar

09:11 La ex Primera Dama dijo que no lo sintió como una agresión. "No fue codazo, ni nada", dijo en el programa de Don Francisco, "Las caras de La Moneda".

Después de votar el domingo, el candidato presidencial de oposición, Sebastián Piñera, dio un punto de prensa donde se le vio corriendo con el cuerpo a su señora, Cecilia Morel.

De inmediato le llovieron las críticas por el trato, pues incluso en Canal 13 se le escuchó diciéndole: "Córrete más pa' allá".

Sin embargo ella lo exculpó anoche en el programa de Don Francisco, "Las caras de La Moneda"

"Primero, yo no sentí nada agresivo. Estaba apretado y necesitaba hablar y todas las personas, los candidatos especialmente que no se sientan, quieren salir en la foto, entonces me empiezan a apretar a mí y yo lo aprieto a él. No fue codazo ni nada, me dijo 'córrete más para allá'", contó.

"Fue la revancha del combo en la guata", respondió él, recordando que una vez Morel lo despertó con un puñetazo para que fuera a ver a su hija que lloraba en la noche.