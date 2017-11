Piñera dijo que se comunicó con Ossandón y que pronto “vamos a poder conversar para incorporar las ideas y propuestas que tenga”

12:21 El candidato de la oposición y ex Presidente, dijo que está “seguro” de que el senador por Santiago se incorporará a su campaña

El ex presidente y abanderado de Chile Vamos, Sebastián Piñera, presentó la denominada “bancada Sub 40” de su comando, que entre otros integran los diputados Juan Antonio Coloma y Jaime Bellolio, Paulina Núñez, Marcela Sabat, Luciano Cruz Coke y la ex maratonista y diputada electa por el noveno distrito, Erika Olivera.

En ese contexto Piñera se refirió nuevamente a un eventual apoyo del senador por Santiago, Manuel José Ossandón a su candidatura y dijo que “estoy seguro de que se va a incorporar a nuestra campaña”.

“Conversé con Manuel José Ossandón, y estoy seguro que sabe muy bien lo que está en juego en una elección, que quiere lo mejor para los chilenos y que puede ser aporte y muy próximamente vamos a poder conversar para incorporar las ideas y propuestas que tenga”.

El candidato opositor, también abordó los dichos de la ex maratonista Erika Olivera, quien ayer comparó el proyecto del candidato oficialista, Alejandro Gullier, con Venezuela.

“Sin duda Chile no es Venezuela, pero cuidado, que los países no tienen comprado su futuro ni garantizado su desarrollo”, dijo.