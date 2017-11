Chino Ríos dijo que “no está ni ahí” con comentarios en su contra y que “votar por Piñera es avanzar al progreso”

13:30 El ex número uno del mundo volvió a abordar la elección presidencial en redes sociales, luego de sus comentarios contra el abanderado oficialista, Alejandro Guillier.

El ex tenista Marcelo Ríos volvió a referirse en Twitter a la elección presidencial, luego de que el lunes planteó que “lo unico que me faltaba… que ahora salga Presidente de Chile un periodista. Me estay hueviando”.

Los dichos del ex número uno del mundo fueron ampliamente criticados por un sector de los usuarios de redes sociales y ayer, el actor Adriano Castillo le respondió que gracias a la gestión del gobierno, ahora podría participar de la elección (Ríos se encuentra residiendo en Miami), “algo con lo que tu candidato no estaba del todo convencido”.

El ex deportista esta jornada dijo también por redes sociales que “elegí no estar ni ahí con los comentarios en mi contra, pero no puedo quedar indiferente a lo que va a pasar con mi país”.

“Creo que votar por Piñera es avanzar hacia el progreso y no estoy ni ahí con seguir estancado en lo mismo” sostuvo.