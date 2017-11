Karol Cariola supo "por la prensa" que fue excluida del comando de Guillier

La diputada del Partido Comunista, Karol Cariola, confesó que se enteró "por la prensa" que fue excluida del comando del candidato presidencial Alejandro Guillier.

"Me doy por notificada por parte del coordinador a través de los medios de comunicación que he sido excluida del comando. Me acabo de enterar", afirmó.

Esto pasa luego de la llegada del nuevo jefe de campaña, Álvaro Elizalde, quien esta mañana aclaró que la diputada había dejado de ser la jefa de comunicaciones cuando asumió su candidatura a la reelección.

"No corresponde que el coordinador notifique por la prensa a alguien que ha participado activamente del proceso de campaña de un candidato presidencial, creo que Alejandro Guillier va ser quien va a tener que dar las explicaciones en torno a eso", aclaró Cariola.

La parlamentaria que sacó uno de los mejores resultados en las elecciones pasadas, manifestó que es bueno que ocurran cambios en el equipo, pero que debe primar la inclusión y no la exclusión en estas movidas.

"El Partido Comunista ha manifestado hoy día, desde distintos espacios, que no se ha sentido lo suficientemente incorporado en esta tercera etapa que es tan relevante", advirtió y agregó que incluso "puede ser" que la retirada del PC está relacionada con la intención del comando del candidato presidencial a acercarse a la DC.

Su exclusión también ocurre junto a la del comunista Juan Andrés Lagos y con la llegada de la senadora (DC) Yasna Provoste.