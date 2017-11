Karol Cariola dio por "superado y resuelto" el impasse por su salida del comando de Guillier

La diputada PC, Karol Cariola, dio por "superado y resuelto" el impasse que tuvo con el presidente del PS, el senador electo Álvaro Elizalde, quien a través de una entrevista radial sostuviera que la parlamentaria ya no era parte del comando del candidato presidencial Alejandro Guillier.

La polémica surgió luego que el socialista, que asumió la coordinación de la campaña para la segunda vuelta, afirmara a radio Cooperativa que Cariola "había dejado de ser jefa de comunicaciones cuando asumió su candidatura" a la reelección.

Luego que ella manifestara su molestia por conocer "por la prensa" el fin de su rol, la diputada afirmó que el propio Elizalde se acercó a ella y se disculpó por sus dichos.

"Tuve la oportunidad de conversar con Álvaro Elizalde y le deseo lo mejor como coordinador de campaña, cuenta con mi colaboración sin lugar a dudas, porque él me pidió disculpas a propósito de que había tenido una confusión en sus declaraciones de la mañana, por lo tanto no he sido notificada por la prensa de nada", expresó a Emol

Cariola, eso sí, afirmó que "sin duda, él no manifestó la situación de la mejor manera. Había una desinformación cruzada, viene saliendo de una campaña y evidentemente no conocía todos los aportes que habíamos estados haciendo en el comando durante este último tiempo".

La legisladora afirmó que seguirá trabajando "desde el espacio que se determine" por la candidatura de Guillier, asegurando que el PC estará incluido en esta nueva etapa en la carrera a La Moneda.

Por la posible incorporación de su compañera de partido, la diputada Camila Vallejo, señaló que "eso está discutiéndose todavía. Hay una definición que pasa por la estructura del partido y por las conversaciones con el comando central".