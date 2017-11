Carlos Larraín y rol de Ossandón en campaña de Piñera: "Hay que aprovechar la fuerza de este hombre"

08:55 El ex presidente de RN dijo que la reunión entre los personeros "ocurrió por buena voluntad de los dos, resultó bien porque los dos pusieron su cuota de aceitito".

El ex presidente de Renovación Nacional, Carlos Larraín, se refirió a la reunión que sostuvieron ayer el candidato de Chile Vamos, Sebastián Piñera y Manuel José Ossandón.

"Ocurrió por buena voluntad de los dos, resultó bien porque los dos pusieron su cuota de aceitito. Yo creo que no se avienen mucho, seamos realistas, pero hay una avenencia de fondo, que los dos apuestan por un sistema de más tranquilidad. No creen en el borrón y cuenta nueva, apuestan por la libertad. Piñera se demostró dispuesto a tomar algunos de los puntos que Coté sacó en la primaria, como sacar el tema de la gratuidad, sin que no lleve mayor intervención estatal", dijo a Tele13 Radio

"Yo hice todo lo posible par que se reunieran y aconsejé paz y amistad, creo que aún se puede ir más allá, como encargarle a los alcaldes de Ossandón para la campaña. Hay que aprovechar la fuerza de este hombre y así enfrentamos mejor la segunda vuelta", puntualizó.

Larraín sostuvo que para el balotaje "nos faltan votos, pero creo que las cosas se están alineando. Mientras a Piñera le faltan 500 mil, a Guillier le falta un millón. El Frente Amplio es más difícil que se relacione con Guillier a que se relacione Ossandón con Piñera".