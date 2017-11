Beatriz Sánchez: "Chino Ríos, en vez de alegar, entra a la política"

00:26 La ex candidata presidencial del Frente Amplio le respondió al ex tenista, quien rechazó la llegada de un periodista a La Moneda porque "son buenos para mentir".

Durante una entrevista al programa "Diana" de Canal 13, la periodista salió al paso de esta afirmación y afirmó que "no hay que meter a todos al mismo saco. No todos los periodistas mienten, no todos los políticos son corruptos, no todos los tenistas son buenos y malos".

Sánchez también invitó a Ríos a participar en política, diferenciándose de lo dicho por su colega, el candidato de La Fuerza de la Mayoría, Alejandro Guillier, quien afirmó que si el ex tenista gobernara el país "sería un raquetazo".

"A mí me encantaría que un tenista pudiera ser Presidente de la República. Que bueno que haya diversidad en las autoridades en Chile. Tenemos que ir abriendo la puerta más fuerte para que haya mucha más representación. Chino Ríos, en vez de alegar, entra a la política", expresó la ex abanderada.

Ríos realizó estas críticas a los periodistas -las que tenían alusión a Guillier- antes de transparentar su apoyo al abanderado de Chile Vamos, Sebastián Piñera.