Ossandón por Piñera: "No le tengo ninguna simpatía"

Sin embargo, el senador sostuvo que para segunda vuelta no se elige a un "amigo para irse de vacaciones", sino que "a un Presidente con un equipo" y agregó que entre las dos opciones "no hay por dónde perderse".

Luego de la sorpresa que generó la incorporación del senador Manuel José Ossandón al equipo de Sebastián Piñera en miras a la segunda vuelta, el parlamentario y ex contendor de primarias dio varias entrevistas hoy donde explicó por qué se sumó y aclaró: Piñera "no me cae. No le tengo ninguna simpatía", enfatizando en que no se retracta de nada de lo que dijo de él en la campaña cuando fueron adversarios.

(...) yo no me he dado una vuelta de carnero, los que se la dan son los que dan vueltas sus banderas y yo no negocio mis banderas", dijo en radio Universo

Ossandón desechó además las críticas a que Piñera incorporara la idea de avanzar en gratuidad y no dejarla tal cual, como había anunciado.

Explicó que "el domingo la gente habló y dijo 'queremos gratuidad'" y que lo que hizo el candidato de Chile Vamos fue recoger ese guante.

Recordó además que la Presidenta Michelle Bachelet prometió gratuidad universal en su gobierno, pero que no llegará al 60% y que probablemente llegar al 100% sea tarea de varios gobiernos.

Si Piñera no cumple, advirtió, "seré su peor enemigo".