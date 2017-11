Kast a van Rysselberghe por malos resultados de la UDI: “Yo ya habría renunciado”

12:10 El diputado y ex candidato presidencial aseguró que la mala votación de su ex partido se debió a un “mal liderazgo” de la presidenta del pacto.

El diputado y ex candidato presidencial, José Antonio Kast, aseguró que los malos resultados parlamentarios de la UDI se debieron a un “mal liderazgo” de la presidenta de su ex partido, Jacqueline van Rysselberghue.

Kast afirmó, en entrevista con T13 Radio, que “si yo fuera van Rysselberghue ya habría renunciado. Pero no lo va a hacer. Ella dijo que se va a mantener hasta el último momento”.

Además, reiteró la importancia de que el senador Manuel José Ossandón aceptara incorporarse al comando de Sebastián Piñera, pero no coincidió con las condiciones que puso para dar su respaldo: “Yo creo que es un error porque esto no tiene precio, Chile no tiene precio”.

Para el parlamentario, que se declaró contrario a la gratuidad universal en educación, dijo que “no es momento de discutirlo”.