Armando Uribe no sabe lo que es el Frente Amplio

El escritor Armando Uribe concedió una entrevista a The Clinic para opinar sobre la actualidad nacional. Sin embargo, como no vota desde los años 50, ninguneó a cuanto conglomerado y personaje político que se le puso por delante.

"No tengo idea de lo que es el Frente Amplio. Desde luego, el nombre de las palabras Frente y Amplio no significan nada: son un globo. Es la verdad", dijo.

Cuando le preguntaron por Beatriz Sánchez, tampoco dio muchas luces: "No la conozco".

Sobre la Nueva Mayoría opinó: "Qué es la Nueva Mayoría. Le pregunto con seriedad y no con ironía. Yo leo los diarios todos los días y nunca he entendido lo que es".

¿Y Sebastián Piñera?: "No soy ningún esteta, pero no me gusta ni la cara de Piñera