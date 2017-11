Beatriz Sánchez a la Nueva Mayoría: “No nos vengan a decir que la segunda vuelta depende de nosotros”

08:32 La ex candidata del Frente Amplio, que obtuvo el 20% de los votos, criticó al bloque oficialista por llevar dos candidatos y señaló que “es un conglomerado que a mí no me gusta nada”.