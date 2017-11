Presidenta negó intervencionismo electoral: “Se invitó en el mismo momento a los dos candidatos”

16:34 Michelle Bachelet convidó al acto por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres tanto a Sebastián Piñera como a Alejandro Guillier, pero no llegó el abanderado de la oposición.

Chile Vamos y el comando de su candidato, Sebastián Piñera, han acusado de “intervencionismo electoral” a la presidenta Michelle Bachelet, dado que durante la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, solo asistió el abanderado de la Fuerza de la Mayoría, Alejandro Guillier.

La Mandataria señaló que “se invitó en el mismo momento a los dos candidatos. Quiero insistir para que después no anden acusando de intervencionismo electoral”. Desde la oposición han negado esto, ya que el convite a Piñera llegó ayer a las 16:34 horas, mientras que a Guillier el miércoles pasado.

El ingeniero comercial explicó su ausencia en que "tenía un compromiso con la gente de Puente Alto y he cumplido con ellos. Así que le pido a la Presidenta que si quiere ser Presidenta de todos los chilenos de verdad y no solamente en las palabras, nunca olvide que no puede intervenir para favorecer a un candidato y perjudicar a otros”, según publicó Emol