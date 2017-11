Secretario general RN a Ossandón: “Día a día nos está atacando y todavía no le escucho ninguna propuesta”

08:32 Mario Desbordes dijo que el senador “si no marcaba en las encuestas en marzo bajaba su candidatura y no cumplió”.

Esta semana el senador y ex precandidato de Chile Vamos, Manuel José Ossandón, se unió al comando de Sebastián Piñera de cara a la segunda vuelta del 17 de diciembre, donde condicionó su apoyo a derogar la “corrupta” Ley de Pesca y avanzar en la gratuidad en educación, donde advirtió que sería el “peor enemigo” de su eventual gobierno en caso de que no le cumplan.

El secretario general de Renovación Nacional (RN), Mario Desbordes, criticó al parlamentario asegurando que “día a día nos está atacando y todavía no le escucho ninguna propuesta”. Además, recordó que cuando inició su aventura presidencial prometió que “en marzo bajaba su candidatura (si no marcaba en las encuestas) y no cumplió”.

Desbordes, en conversación con La Tercera , dijo que “espera que el senador esté conforme”, lo que ha profundizado la diferencias entre RN y el ex alcalde de Puente Alto, comuna donde el comando de Piñera realizó un puerta a puerta para sumar adeptos de cara al balotaje.