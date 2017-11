[VIDEO] Manuel José Ossandón: “Si Piñera no cumple le voy a dar como caja”

El senador y ex precandidato presidencial, Manuel José Ossandón, volvió a reiterar que el abanderado de Chile Vamos, Sebastián Piñera, debe cumplir sus requisitos en educación cuando le dio su apoyo durante la semana para integrar su comando.

Ossandón, en el programa “En buen chileno” de Canal 13, dijo que “será una elección (17 de diciembre) muy dura, que será voto a voto. Piñera deberá entregar con avales, que será parte de mi pega, de decir ‘yo garantizo que si este señor no cumple, le voy a dar como caja’”.

El senador dijo que “yo no soy amigo de él, no voy a mentir. No he bajado una bandera desde que he luchado”.

El ex alcalde de Puente Alto, dentro de su campaña presidencial, había propuesto llegar al 100% de gratuidad en la educación, ofrecimiento que endosó al ingeniero comercial dentro de su programa de gobierno.