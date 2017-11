Piñera incorporará propuestas de Lagos y Goic y recibirá a militantes de Ciudadanos

08:34 El abanderado presidencial de Chile Vamos recogerá la propuesta de Ley General del Cáncer de la ex presidenta de la DC y el Plan Auge Mayor del ex Mandatario socialista.

El ex presidente y candidato presidencial de Chile Vamos, Sebastián Piñera, anunció que incorporará a su programa, de cara a la segunda vuelta, propuestas de la ex candidata de la DC, Carolina Goic y del ex presidente Ricardo Lagos, informó El Mercurio.

De la ex presidenta de la Falange, el abanderado opositor recogerá la Ley General del Cáncer, en tanto que del ex Mandatario socialista, Piñera sumará la idea de un Plan Auge Mayor.

Además, el ex Presidente incorporará gratuidad para la educación técnico profesional, beneficio propuesto por el ex precandidato de su sector, Manuel José Ossandón y la propuesta de combate a la delincuencia de José Antonio Kast.

Mañana, Piñera se reuniría con militantes de Ciudadanos, el partido del ex ministro de Hacienda, Andrés Velasco, quienes formalizarían de manera personal su apoyo al candidato de Chile Vamos.