Van Rysellberghe por declaraciones de vocera: "Están perdiendo el pudor"

10:16 La presidenta de la UDI dijo que la ministra Narváez "debiera ser más prudente, no corresponde, ella también es vocera del Gobierno de todos los chilenos".

La presidenta de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe, criticó a la vocera de Gobierno Paula Narváez, quien dijo que "claramente Sebastián Piñera no va a ser recordado por un gran aporte a Chile".

"Es bastante vergonzoso, ella es vocera de Gobierno y no de Guillier. Ellos están perdiendo el pudor y me parece que ella debiera ser más prudente, no corresponde, ella también es vocera del Gobierno de todos los chilenos, incluyéndome a mí", dijo a radio Agricultura.

"En un Gobierno que va a ser recordado como el de las malas reformas, debería preocuparse de hacer bien su trabajo antes de preocuparse de ser activistas de la campaña de Guillier", enfatizó.

La dirigenta también manifestó la dificultad de un apoyo condicional a la campaña de Alejandro Guillier por parte del oficialismo.

"Guillier necesita muchos puntos, le está pidiendo a la gente de izquierda que propongan ideas que son contrarias a lo que proponen los otros, no hay cómo llegar a acuerdo, las diferencias que tienen son de fondo", recalcó.