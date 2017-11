Guillier lanzó nuevo eslogan con frase similar a la usada por Pablo Longueira

21:51 El candidato oficialista presentó su nueva etapa de campaña bajo el mensaje "Juntos por un Chile más justo", parecida a la del ex precandidato presidencial de la UDI en 2013.

El candidato presidencial oficialista, Alejandro Guillier, presentó su nueva etapa en la campaña presidencial, lanzando un eslogan que hizo recordar a otro postulante a La Moneda de una orientación política contraria a la del senador.

En el evento realizado esta tarde en el Teatro Coliseo, donde el parlamentario entregó algunas de sus propuestas en el marco de la segunda vuelta, aparecieron afiches con la imagen del abanderado con la frase "Juntos por un Chile más justo".

El mensaje es similar al que en las primarias de 2013 presentó el ex precandidato de la UDI, Pablo Longueira, quien apareció haciendo campaña con la frase "Por un Chile más justo".

Pero Guillier no sería el único que se "inspiró" en el ex postulante gremialista, ya que la nueva estrella presentada por el candidato de Chile Vamos, Sebastián Piñera, es muy parecida a la del ex senador.